كشف نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد سليمان الجارالله عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة الكويت.

وقال الجارالله في تصريحات مساء اليوم الخميس عقب مشاركته حفل السفارة الروسية لدى الكويت بعيدها الوطني ، إن زيارة الرئيس بوتين ربما تشمل بعض دول المنطقة.

وأكد أن العلاقات متميزة وتاريخية بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية ، موضحا أن “تواجد روسيا في المنطقة قديم جدا والكويت أول دولة انشأت علاقات مع روسيا في الخليج العربي”.

وأشار الجارالله إلى زيارته الأخيره لموسكو لعقد اجتماع عمل اللجنة الكويتية - الروسية المشتركة ، مؤكدا أن الاجتماع كان مثمرا وبناء وأن اللجنة المشتركة تجتمع بشكل منتظم لتفعيل مجالات التعاون بين البلدين .

ولفت الى الدور الدولي والإقليمي المهم الذي تلعبه روسيا الاتحادية في المنطقة مضيفا ان “الكويت على تشاور دائم مع المسئولين في روسيا”.

وحول التعاون في المجال العسكري قال الجارالله ان هذا التعاون موجود منذ زمن طويل بين البلدين وهو متطور مؤكدا ان التعاون مع روسيا في هذا المجال “كبير ونعلق عليه امال كبيره في تعزيز قدرات دولة الكويت الدفاعية”.