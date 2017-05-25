سامح شكري: مصر دائما تعمل للخير.. وهناك من يريد زعزعة استقرارنا2017-05-25 23:59:46
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقة الوثيقة التى تربط الشعبين المصرى والسودانى والتاريخ المشترك والإحساس بخصوصية العلاقة تجعلها محمية دائما على المستوى الشعبى من أى محاولات، لافتاً إلى أنه ارتباط تاريخى ووجدانى بين الشعبين، وهو ما نستند إليه فى مواجهة المصاعب عندما يكون هناك أمر يمس العلاقة أو سوء فهم قد يعترى العلاقة من حين لآخر.
وأضاف وزير الخارجية، خلال لقائه ببرنامج “كلام تانى”، على فضائية دريم، مع الإعلامية رشا نبيل، أن مصر دائماً تعمل من أجل الخير وليس من أجل المؤامرة، فليس هناك دافع أو مكاسب، مشيراً إلى أن مصر تعمل على ساحتها الداخلية لتحقيق طموحات شعبها، وتحقيق طموحات الشعوب العربية والإفريقية كل بما لديها من موارد.
وأوضح وزير الخارجية، أنه تم الرد على تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير، ولا بد من مراجعة لما أثير وما تم طرحه، لأن الرد قاطع ولا يحتمل أى نوع من التأويل ويجب أن يُنظر إليه كفاصل فى هذا الأمر.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الصلات المباشرة بين البلدين، لافتاً إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى للتعامل بين الدولتين.
وأوضح أن هناك اتفاق على مستوى القمة بأن قضية حلايب وشلاتين، موضوع قائم، ويتم البعد عن تناوله فى الساحة الإعلامية، وإنما على مستوى القمة لأهميته بين الدولتين، مردفاً: “لدينا من التحديات والقضايا التى تهم بشكل مباشر الشعبين، والقضايا الأخرى تتم بحكمة الرئيسين تناولاها بما يروه مناسب”.
وأشار الوزير إلى أن الردود على السودان كانت صادقة، وتنم عن تأكيد المبادئ التى تسير عليها مصر فى سياستها الخارجية، موضحاً أن تصريحات الرئيس كانت أبلغ رد على ما أثاره الجانب السودانى.
وأكد الوزير أن هناك دوائر كثيرة لديها مصلحة فى زعزعة استقرار مصر والسودان والنيل من الدولتين فى علاقتهم الثنائية أو بشكل منفرد محاولة توظيف عناصر، “نرصد ذلك فى أحيا، والعى بين البدين تعيد الأمور إلى نصابها وتعزل هذه الجهود”، موضحاً أن كل من يحاول زرع الفتنة بين مصر والسودان يهدف إلى الشر.
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
في رمضان.. نصائح هامة لمرضى السكر
أكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بمرض “السكر” ليست مسئولية الصحة منفردة، بل تشاركها وزارات التعليم ...Thu, 25 May 2017 09:53:04 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT