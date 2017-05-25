قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتصالات مصر: إن حجم استثمارات الشركة منذ عملها في مايو 2007 وحتى الآن تخطى حاجز الـ 40 مليار جنيه، شاملة قيمة التراخيص التي حصلت عليها، ومعدات تحديث شبكاتها.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع المصرية للاتصالات على تقديم مستويات جودة بعينها عند تأجير شبكة اتصالات لها.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة بداية الأسبوع الماضي بواقع نقطتين مئوتين دفعة واحدة سينعكس بالسلب على ربحيتنا؛ لأن الشركة ستتحمل تكلفة إضافية على القروض البنكية التي حصلت عليها لسداد قيمة تراخيص الجيل الرابع إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي.

وذكر أن الشركة حتى الآن لم تستلم ترددات تشغيل خدمة الجيل الرابع، رغم توريد كامل قيمة الرخصة في 14 نوفمبر من العام الماضي.