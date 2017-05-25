طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاضٍ فيدرالي أن يوقف معركة قانونية بين المحتجين وحملته، بحجة أن الرئيس بحاجة إلى التركيز في إدارة البلاد.

وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، قبول قاضي دعوى قضائية رفعها 3 محتجين اعتدى عليهم أنصار ترامب في مسيرة يوم 1 مارس عام 2016، أثناء حملته الانتخابية في ولاية كنتاكي.

حصلت الصحيفة على وثائق محكمة تؤكد طلب فريق ترامب القانوني من المحكمة تعليق القضية؛ لأنها تمثل عبئًا على المدعى عليهم والمجتمع ككل.

وطلب الفريق من المحكمة أيضًا أن تضع في الاعتبار مصالح المجتمع ككل وليس المصالح الفردية