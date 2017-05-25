قال فهيم الحامد مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ، إن التصريحات التي صدرت من الإدارة القطرية تصريحات مخيبة جدا لآمال السعوديين والخليجيين والعرب جميعا.

وأضاف الحامد، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «كلام تاني» على قناة «دريم»، أن تلك التصريحات صادمة وكأنها طعنه من الخلف في الجسد العربي.

وأوضح الحامد، أن المعلومات التي نشرتها عكاظ كانت حول لقاء وزير الخارجية القطري مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني خلال زيارته للعراق منتصف الأسبوع الحالي.

ولفت الحامد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، هدفها إعلاء الوحدة وإلقاء خلف الظهور كل ما يثير الخلافات، لذلك العلاقات الثنائية تخص كل دولة، وقطر دولة عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي من الممكن أن يكون لها علاقات غير معلنة مع إيران فهذا شأنها، ولكن ما حدث تصريحات واضحة حول تلك العلاقات.