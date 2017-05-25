مستشفيات إسرائيلية تناقش تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين2017-05-25 23:16:22
أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين أن بعض المستشفيات الإسرائيلية بدأت بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.
وقالت اللجنة الإعلامية ـ في بيان اليوم ـ “إن الاحتلال ، على ما يبدو ، عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية ، في خطوة هي الأخطر منذ بداية المعركة”.
وتعقيباً على ذلك ، حذر رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس من إقدام إسرائيل على هذه الخطوة الخطيرة ، وحملا إسرائيل كامل المسؤولية إذا ما أصاب أحدا أي مكروه.
ودعا قراقع وفارس المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية الى أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء ، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد 39 يوماً على الإضراب.
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