 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 11:47 مساءً
روابط سريعة
مستشفيات إسرائيلية تناقش تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين
اضراب الأسرى الفلسطينيين

مستشفيات إسرائيلية تناقش تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين

2017-05-25 23:16:22
وكالات

أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين أن بعض المستشفيات الإسرائيلية بدأت بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.
وقالت اللجنة الإعلامية ـ في بيان اليوم ـ “إن الاحتلال ، على ما يبدو ، عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية ، في خطوة هي الأخطر منذ بداية المعركة”.
وتعقيباً على ذلك ، حذر رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس من إقدام إسرائيل على هذه الخطوة الخطيرة ، وحملا إسرائيل كامل المسؤولية إذا ما أصاب أحدا أي مكروه.
ودعا قراقع وفارس المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية الى أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء ، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد 39 يوماً على الإضراب. ‎

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3