أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين أن بعض المستشفيات الإسرائيلية بدأت بمناقشة عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام ، وذلك بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.

وقالت اللجنة الإعلامية ـ في بيان اليوم ـ “إن الاحتلال ، على ما يبدو ، عازم على البدء بتنفيذ التغذية القسرية ، في خطوة هي الأخطر منذ بداية المعركة”.

وتعقيباً على ذلك ، حذر رئيس هيئة شئون الأسرى عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير قدورة فارس من إقدام إسرائيل على هذه الخطوة الخطيرة ، وحملا إسرائيل كامل المسؤولية إذا ما أصاب أحدا أي مكروه.

ودعا قراقع وفارس المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية الى أن تتحمل مسؤولياتها قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء ، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد 39 يوماً على الإضراب. ‎