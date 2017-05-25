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خالد الجندي: لا يجوز للزوج قطع اعتكاف زوجته ومنعها منه
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: لا يجوز للزوج قطع اعتكاف زوجته ومنعها منه

2017-05-25 23:13:06
محيط

قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، إن الزوجة إذا دخلت فى الإعتكاف فى رمضان فلا يحق للزوج أن يمنعها منه أو يقطعه على مذهب الأحناف.

وأضاف الجندى، فى لقائه على فضائية “dmc”، أن المرأة يجوز لها أن تعتكف فى بيتها وهذا أفضل من اعتكافها فى المسجد لأنه أصون لها.

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