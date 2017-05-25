قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، إن الزوجة إذا دخلت فى الإعتكاف فى رمضان فلا يحق للزوج أن يمنعها منه أو يقطعه على مذهب الأحناف.

وأضاف الجندى، فى لقائه على فضائية “dmc”، أن المرأة يجوز لها أن تعتكف فى بيتها وهذا أفضل من اعتكافها فى المسجد لأنه أصون لها.