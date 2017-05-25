كوبلر: المجتمع الدولي ارتكب أخطاء فادحة في حق ليبيا2017-05-25 23:13:28
أعتبر مارتن كوبلر المبعوث الدولي للأمم المتحدة الى ليبيا في حديث مع “DW” أنه كان ثمة أمل خلال أيام الثورة في ليبيا ، لكن المجتمع الدولي ارتكب خطأ بانسحابه من هذا البلد والقول لشعبه “اقيموا ثورتكم لوحدكم”.
وانتقد المبعوث الأممي الى ليبيا مارتن كوبلرالمجتمع الدولي لرفعه يده عن ليبيا، جاء ذلك في حواره مع مضيفه ميشائيل فريدمان لبرنامج “كونفلكت زون” لتلفزيون DW بالانجليزية، وبيّن كوبلر أنّه لا يصنف ليبيا كدولة فاشلة معتبرا أن “لا وجه للمقارنة بين البلد وبين سوريا، لأن ليبيا لم تنزلق بالكامل الى دوامة الفوضى”.
ومضى كوبلر الى القول” نعم هناك حكومات متنافسة وتنتشر الجريمة، وليس في البلد سلطة مركزية كما في البلدان الأخرى، لكنّ الصراع حتى الآن أمكن احتواؤه، إلا أني لا أودّ أن أقلل من شأن المشكلات. ولهذا نحن موجودون هناك ونعمل باتجاه تحقيق الأفضل”. وبيّن المبعوث الأممي أنّ الحكومة والمؤسسات الليبية تفتقد الى الشرعية، كاشفاً أنّ المنظمة الدولية ما برحت تدعم تلك الحكومة لغياب البدائل.
وكشف المبعوث الأممي كوبلر أنّ المؤسسات القوية تلاشت تحت سلطة العقيد الليبي القذافي الدكتاتورية التي امتدت لأكثر من 4 عقود، لذا فإنّ بناء مؤسات قوية وطرد الميلشيات من ليبيا سيأخذ بعض الوقت، رافضا تحديد المدة حسب تقديره. وعلّق كوبلر على قضية الاتجار بالبشر التي شاعت في أوساط المهاجرين غير القانونيين والباحثين عن اللجوء الى أوروبا بالقول “إنها مشكلة مروّعة ومأساة إنسانية كبرى، وحلها يكمن في تطبيق اتفاقية بشأنها، علاوة على ضرورة توحيد الهياكل الأمنية، وإعادة سلطة الدولة”.
وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها: حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT