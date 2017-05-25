أعتبر مارتن كوبلر المبعوث الدولي للأمم المتحدة الى ليبيا في حديث مع “DW” أنه كان ثمة أمل خلال أيام الثورة في ليبيا ، لكن المجتمع الدولي ارتكب خطأ بانسحابه من هذا البلد والقول لشعبه “اقيموا ثورتكم لوحدكم”.

وانتقد المبعوث الأممي الى ليبيا مارتن كوبلرالمجتمع الدولي لرفعه يده عن ليبيا، جاء ذلك في حواره مع مضيفه ميشائيل فريدمان لبرنامج “كونفلكت زون” لتلفزيون DW بالانجليزية، وبيّن كوبلر أنّه لا يصنف ليبيا كدولة فاشلة معتبرا أن “لا وجه للمقارنة بين البلد وبين سوريا، لأن ليبيا لم تنزلق بالكامل الى دوامة الفوضى”.

ومضى كوبلر الى القول” نعم هناك حكومات متنافسة وتنتشر الجريمة، وليس في البلد سلطة مركزية كما في البلدان الأخرى، لكنّ الصراع حتى الآن أمكن احتواؤه، إلا أني لا أودّ أن أقلل من شأن المشكلات. ولهذا نحن موجودون هناك ونعمل باتجاه تحقيق الأفضل”. وبيّن المبعوث الأممي أنّ الحكومة والمؤسسات الليبية تفتقد الى الشرعية، كاشفاً أنّ المنظمة الدولية ما برحت تدعم تلك الحكومة لغياب البدائل.

وكشف المبعوث الأممي كوبلر أنّ المؤسسات القوية تلاشت تحت سلطة العقيد الليبي القذافي الدكتاتورية التي امتدت لأكثر من 4 عقود، لذا فإنّ بناء مؤسات قوية وطرد الميلشيات من ليبيا سيأخذ بعض الوقت، رافضا تحديد المدة حسب تقديره. وعلّق كوبلر على قضية الاتجار بالبشر التي شاعت في أوساط المهاجرين غير القانونيين والباحثين عن اللجوء الى أوروبا بالقول “إنها مشكلة مروّعة ومأساة إنسانية كبرى، وحلها يكمن في تطبيق اتفاقية بشأنها، علاوة على ضرورة توحيد الهياكل الأمنية، وإعادة سلطة الدولة”.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها: حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.‎