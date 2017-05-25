واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة وتطبيق القانون من خلال إزالة التعديات بكافة أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة بإشراف مباشر من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم وسرعة.

حيث أسفرت الحملات عن إزالة تعديات على مساحة 23 ألفا و350 فدانا على أراضي الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ليصل العدد الإجمالي لمساحات الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها حتى الآن إلى 59 ألفا و389 فدانا وتنوعت التعديات التي تم إزالتها على أراضي الدولة “سواء أراضي أملاك الدولة أو التابعة لولايات الزراعة والري و الأوقاف والآثار والسكة الحديد ” ما بين مباني تحت الإنشاء ومباني غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات ري متهالكة بالإضافة إلى تعديات تم رصدها على الطبيعة من خلال الجولات الميدانية ولم تكن مدرجة بالحصر.

وتتواصل حملات الإزالة على مستوى المحافظة لتشمل جميع المراكز والمدن بالتنسيق بين القوات المسلحة ومديرية أمن بني سويف ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة وكافة الجهات المعنية وذلك وفق البرنامج الزمني الذي أعدته المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية يتضمن تحديد دقيق لأماكن الإزالة ونوعية التعديات وكل الإجراءات القانونية وتحديد جدول زمنى لتنفيذ الحملات لتحقيق أفضل معدل إنجاز.

كما تواصل المحافظة استقبالها لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وذلك من خلال المكتب الفني الذي شكله المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ويتبعه شخصيا لتلقي وبحث طلبات تقنين أراضي الدولة وفق الضوابط التي وضعتها لجنةإسترداد أراضي الدولة تمهيداً لرفع الدراسة والتوصيات للجنة والتسهيل على المتقدمين الجادين وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع في توفيق الأوضاع خاصة وأن هذا المكتب يضم أقساما فنية وقانونية ومالية لإعداد الدراسات اللازمة مكتملة من كافة النواحي.

حيث توافد اليوم على المحافظة العديد من طالبي التقنين ومعهم أرواقهم ومستنداتهم في مؤشر جيد لاستجابتهم الكبيرة للسير في المسار القانوني لتقنين أوضاعهم ،حيث بلغ عدد طلبات التقنين إلى 826 طلبا بواقع 763 طلبا لتقنين مباني و 63 طلباً للإستخدام الزراعي، ويستمر المكتب في تلقى المزيد من طلبات التقنين.

وأكد المحافظ أنه خلال إشرافه المباشر على حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة أبدى العديد من الشركات والافراد والجمعيات الجادة استجابتهم الكبيرة للسير في المسار القانوني لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه خلال تنفيذ الإزالة تم التأكيد على أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ولن تضر بأي مشروع جاد وتفتح الأبواب القانونية أمام الجميع لتقنين أوضاعهم من خلال المسار القانوني.