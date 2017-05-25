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هذا ما قاله عبد المحسن سلامة عن ترشحه لمجلس إدارة الأهرام!!
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

هذا ما قاله عبد المحسن سلامة عن ترشحه لمجلس إدارة الأهرام!!

2017-05-25 23:11:02
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علق الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على ترشحه لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قائلا: “علمها عند ربي”.

وقال سلامة في حواره ببرنامج «آخر النهار» على قناة “النهار”: “إنه جندي في مؤسسة الأهرام، ومستعد لتقديم أي خدمة للمؤسسة في أى موقع، فمؤسسة الأهرام من أعرق المؤسسات الصحفية، وتاريخها الصحفي يشهد له القاصي والداني، وهي من رموز الدولة ويجب أن نحافظ عليها”.

ولفت سلامة، إلى أن مؤسسة الأهرام تحتاج إلى أن تستعيد توازنها وتتعافى من وعكتها، فهناك سياسات مالية يجب أن يعاد النظر فيها كي تقف الأهرام على قدميها مرة أخرى، خاصة أن المؤسسة يتم تدميرها على مدار 7 سنوات تقريبا.

وعن إنشاء قناة فضائية تابعة لمؤسسة الأهرام، قال سلامة: “إن هذا الأمر يجب دراسته والنظر فيه، ولكن قد يكون تنفيذه في مرحلة لاحقة، فاستعادة الأهرام لتوازنها له أولوية الآن”.

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