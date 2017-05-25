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شقيق انتحاري مانشستر يتخذ «بن لادن» مثله الأعلى
شقيق انتحاري مانشستر

شقيق انتحاري مانشستر يتخذ «بن لادن» مثله الأعلى

2017-05-25 22:57:45
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وجد موقع “فوكاتيف” الأمريكي، اليوم الخميس، أن حسابات شقيق ووالد انتحاري مانشستر في بريطانيا سلمان عبيدي بمواقع التواصل الاجتماعي كشفت اعجابهم بالنشاطات الإرهابية.

ورجحت وزارة الداخلية البريطانية بعد هجوم مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا أن الليبي الأصل عبيدي جزءًا من شبكة كبيرة وأنه ليس “ذئبًا منفردًا”.

وأكد الموقع أن حسابي شقيق عبيدي “هاشم” ووالده “رمضان” أبديا إعجابهما بزعيم تنظيم القاعدة الأسبق “أسامة بن لادن”، وقادة إرهابيين مشهورين وعصابة مانشستر محلية.

وعلى حساب “هاشم” بموقع ASKfm يظهر سؤال “من أبطالك؟”، ليجاوب: “أسامة بن لادن.”

ونشر هاشم صورًا لنفسه على حسابه وهو يحمل سلاحه وكأنه يتلقى تدريبًا في ليبيا.

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