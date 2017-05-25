أصيب، اليوم الخميس، 15 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الفرعي المؤدي لقرية شوشة التابعة لمركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة عدد من المواطنين بالطريق الفرعي المؤدي إلى قرية شوشة التابع لمركز سمالوط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 15 من مستقلي السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.