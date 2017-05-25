كشفت مصادر لصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، بإلغاء ما يسمى مراسم مصافحة أيدي الوزراء خلال مراسم الاستقبال الرسمية، والمخصصة لاستقبال كبار المسئولين أو الرؤساء ممن يزورون إسرائيل، حيث تقوم وزارة الخارجية بالمتابعة والإشراف على هذه المراسم.

وقال مصدر مسئول للصحيفة، إن هذه التعليمات جاءت بناء على ما يسمى في الإعلام الإسرائيلي بحادثة “السيلفي”، وهي الحادثة التي أثيرت عقب الصورة السيلفي التي التقطها عضو الكنيست النائب أورن حزان، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقباله في مطار بن جوريون، بالإضافة إلى أن المصافحة بالأيدي تستغرق وقتًا طويلًا.

وحسب الصحيفة، فإن الانتقاد لم يوجه إلى حزان فقط، وإنما إلى وزراء آخرين استغلوا المصافحة لتبادل عدة عبارات مع الرئيس الأمريكي، الأمر الذي آخر الجدول الزمني للمراسم.

وكان الجانب الأمريكي حاول إلغاء مراسم مصافحة الأيدي بادعاء أن المقصود زيارة عمل فقط، وطلب أن تكون المراسم في المطار قصيرة.