 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 11:47 مساءً
روابط سريعة
أمير قطر يرسل برقية إلى العاهل السعودي
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يلتقي امير قطر الشيخ تميم بن حمد

أمير قطر يرسل برقية إلى العاهل السعودي

2017-05-25 22:44:32
متابعات

قالت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

وشهدت الأيام الماضية حربا إعلامية بين الجانبين السعودي والقطري على خلفية التصريحات التي أدلى بها أمير قطر بشأن التقارب مع إيران وإسرائيل، واتهام جهات بتنفيذ حملة ضد بلاده للربط بينها وبين الإرهاب.

ونشرت قناة العربية السعودية تقريرا مطولا عن الدور القطري في دعم الحركات الإرهابية، فيما ردت قناة الجزيرة القطرية بتقرير موسع عن السجون في الأراضي اليمنية ودور القوات الإماراتية في انتهاكات حقوق الانسان باليمن بحسب قول الجزيرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3