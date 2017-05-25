أمير قطر يرسل برقية إلى العاهل السعودي2017-05-25 22:44:32
قالت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أرسل برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية في وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي آل سعود.
وشهدت الأيام الماضية حربا إعلامية بين الجانبين السعودي والقطري على خلفية التصريحات التي أدلى بها أمير قطر بشأن التقارب مع إيران وإسرائيل، واتهام جهات بتنفيذ حملة ضد بلاده للربط بينها وبين الإرهاب.
ونشرت قناة العربية السعودية تقريرا مطولا عن الدور القطري في دعم الحركات الإرهابية، فيما ردت قناة الجزيرة القطرية بتقرير موسع عن السجون في الأراضي اليمنية ودور القوات الإماراتية في انتهاكات حقوق الانسان باليمن بحسب قول الجزيرة.
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