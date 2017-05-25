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بعد غيابه شهرا..أساقفة الأرثوذكسية يستقبلون البابا تواضروس في الكاتدرائية
البابا تواضروس

بعد غيابه شهرا..أساقفة الأرثوذكسية يستقبلون البابا تواضروس في الكاتدرائية

2017-05-25 22:48:41
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وصل منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد غيابه لمدة شهر في زيارة رعوية لعدد من الدول الأوروبية التي شملت إيطاليا وبريطانيا وأيرلندا وروسيا.

وعقب وصول البابا تواضروس إلى المقر البابوي بالكاتدرائية استقبلته دقات أجراس الكاتدرائية، كما استقبله عدد من الآباء ومطارته الكنيسة الارثوذكسية وأساقفة المجمع المقدس.

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