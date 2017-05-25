خبير أمني: مصر تمتلك أدلة جنائية تجاه قطر2017-05-25 22:45:00
قال اللواء محمود منصور، الخبير الأمني ،إن مصر تمتلك العديد من المعلومات والأدلة سواء من إعترافات الإرهابيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا تفيد تمويل قطر للإرهاب ، بالإضافة إلى تمويل دولة قطر إلى معظم الأسلحة التى تم ضبطها على الحدود الليبية من خلال المعلومات التى حصلت عليها مصر من الشركات المصنعة لتلك الأسلحة.
وأضاف ” منصور ” خلال حواره فى برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة ” المحور “، أنه من الممكن أن يتم رفع قضايا دولية تجاه دولة قطر فى المحكمة الجنائية الدولية ، موضحا أن تلك المحاكمات سترضى الذين تضرروا من الأعمال الإرهابية التى تدعمها دولة قطر فى مصر و سوريا و العراق و غيرها من الدول العربية.
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