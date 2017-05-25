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بالصور.. ميلانيا ترامب تعلن "حرب الشياكة" على نظيراتها حول العالم
ميلانيا ترامب

بالصور.. ميلانيا ترامب تعلن "حرب الشياكة" على نظيراتها حول العالم

2017-05-25 22:53:21
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أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، حرب الأزياء أمام نظيراتها حول العالم منذ وصولها إسرائيل ضمن أولى جولات زوجها الخارجية منذ توليه السلطة.

وأبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تألق ميلانيا أمام زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون، بريجيت، أثناء جولتهما في متحف الفن ببروكسل.

ارتدت ميلانيا، 47 عامًا، بدلة بلون البشرة مع حذاء مانولو بلنيك جلد الثعبان، فيما ارتدت بريجيت، 64 عامًا، فستانًا أسودًا كان مثالًا للأناقة الفرنسية.

كما اصطحبت السيدتين زوجات رؤساء أوروبيين آخرين منهن زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة، وزوج رئيس وزراء لوكسمبورج مثلي الجنس جوتييه ديستناي، وزوجة رئيس الوزراء البلجيكي إميلي ديرباودرينجين، وزوجة رئيس حلف الناتو جينز ستولتنبرج، أنجريد شوليرود.

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب

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