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بالصور.. ولادة طفل برأسين في سوريا
ولادة طفل برأسين في ادلب سوريا

بالصور.. ولادة طفل برأسين في سوريا

2017-05-25 22:40:49
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أعلن المركز الصحفي السوري، اليوم الخميس، ولادة طفل برأسين في منطقة إدلب بسوريا.

وقال المركز على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن هذه الحالة نادرة الحدوث، مشيرًا إلى أن الطفل تم تحويله إلى تركيا.

ونشر المركز بعض الصور للطفل قبل وضعه في سيارة الإسعاف، وهو محمول على يد الأطباء.

ولادة طفل برأسين في ادلب سوريا

ولادة طفل برأسين في ادلب سوريا

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