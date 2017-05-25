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تخوفات طبية من فقدان رئيس الوزراء اليوناني السابق بصره
رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس

تخوفات طبية من فقدان رئيس الوزراء اليوناني السابق بصره

2017-05-25 22:36:56
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قالت الشرطة اليونانية، إن لوكاس باباديموس، رئيس وزراء اليونان السابق، أصيب عندما انفجرت عبوة ناسفة في مظروف داخل سيارته بوسط العاصمة، اليوم الخميس.

وقال مسئول بالشرطة، طلب عدم نشر اسمه، إن باباديموس نقل إلى مستشفى مع سائقه الذي أصيب أيضا بجروح.

وذكر التلفزيون اليوناني الرسمي أن الإصابات التي لحقت به لا تشكل خطرا على حياته.

وأضاف المسئول “الأطباء يشعرون بالقلق على نظره”.

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