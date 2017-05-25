«مجلس الأمن» يوافق على اعتبار خطاب السيسي بالرياض وثيقة رسمية لمكافحة الإرهاب2017-05-25 22:50:10
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية، طلبت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة من كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة توزيع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية كوثيقة رسمية من وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف “أبوزيد”، أنه بناء على ذلك قام مجلس الأمن اليوم الخميس بتوزيع الخطاب على أعضاء مجلس الأمن باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس، وهو الأمر الذي يعكس أهمية خطاب الرئيس ويوثق ما تضمنه من رؤية مصرية شاملة في مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المنتظر أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة نفس الإجراء بتوزيع البيان على جميع أعضاء الأمم المتحدة، في خطوة هامة اتخذتها وزارة الخارجية للترويج لرؤية مصر وتوثيق الخطاب التاريخي للسيد الرئيس في مستندات الأمم المتحدة.
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT