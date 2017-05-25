صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية، طلبت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة من كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة توزيع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية كوثيقة رسمية من وثائق كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف “أبوزيد”، أنه بناء على ذلك قام مجلس الأمن اليوم الخميس بتوزيع الخطاب على أعضاء مجلس الأمن باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس، وهو الأمر الذي يعكس أهمية خطاب الرئيس ويوثق ما تضمنه من رؤية مصرية شاملة في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة نفس الإجراء بتوزيع البيان على جميع أعضاء الأمم المتحدة، في خطوة هامة اتخذتها وزارة الخارجية للترويج لرؤية مصر وتوثيق الخطاب التاريخي للسيد الرئيس في مستندات الأمم المتحدة.