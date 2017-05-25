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ضبط راكب حاول تهريب طائرة تجسس لدى عودته من ألمانيا
مطار القاهرة

ضبط راكب حاول تهريب طائرة تجسس لدى عودته من ألمانيا

2017-05-25 22:39:44
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ضبطت جمارك مطار القاهرة مساء الخميس راكبا حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرات فيديو دقيقة محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية إستخدامها فى التجسس داخل حقيبته لدى عودته من ألمانيا وتم إحتجاز الطائرة وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب

وصرح سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، “أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 786 والقادمة من فرانكفورت إشتبه رجال الجمارك فى حقائب الراكب ” ف . م ” وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو دقيقة محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية إستخدامها فى عمليات التجسس”.

وأمر سامى عبدالرحمن بإحتجاز الطائرة وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب.

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