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بالفيديو.. "كهربا" يفجر مفاجأة حول خطوبته من "شدوى الحضري"
خطوبة محمود كهربا على شدوى عصام الحضري

بالفيديو.. "كهربا" يفجر مفاجأة حول خطوبته من "شدوى الحضري"

2017-05-25 22:33:35
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كشف محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب منتخب مصر والزمالك، مفاجأة، وأعلن أنه لم ينظم حفل خطوبة على شدوى الحضري، نجلة الكابتن عصام الحضرى، كما تردد، ولكن كانت قراءة فاتحة فقط، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأعلن أنه سيقيم حفل خطوبة قريبًا، وداعبت الإعلامية منى الشاذلي ابن خالة شدوى الحضري الذي حضر الحلقة قائلة “وأنت جاي بقى صحوبية ولا كابتن عصام اللي باعتك معاهم زي كده لما اتنين يخرجوا فيبعتوا ابن خالتها معاها”، ونفى ذلك وسط حالة من الضحك في الاستوديو.



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