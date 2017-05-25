ماكرون يطلب من واشنطن عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن اتفاق باريس المناخي2017-05-25 22:28:21
طلب الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند اليوم الخميس من الادارة الامريكية عدم اتخاذ قرار متسرع بشأن اتفاق باريس حول المناخ .
وقال ماكرون - في مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الاوروبية جون كلود يونكر اليوم عقب لقائه بالرئيس دونالد ترامب على هامش قمة الناتو ببروكسل- انه ذكر دونالد ترامب بأهمية الالتزامات الخاصة بهذه الاتفاق بالنسبة للمجتمع الدولي، مؤكدا ان المسؤولية الجماعية تقتضي الإبقاء على الطابع العالمي لهذا الاتفاق غير المسبوق.
يشار إلى ان الرئيس الأمريكي قد عبر، خلال حملته الانتخابية، عن رغبته في الخروج من الميثاق العالمي ضد الاحتباس الحراري الا انه لم يحسم الامر بعد .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل الخميس، نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في السفارة الأمريكية في بروكسل، في أول لقاء بينهما أشاد خلاله ب “فوزه الرائع” في الانتخابات الرئاسية. وبعد المصافحة التقليدية، أسهب دونالد ترامب في تهنئة ضيفه الذي يصغره بأكثر من 30 عاما.
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