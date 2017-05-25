أصدر تصنيف شنغهاى الصينى لأفضل 500 جامعة عالمية، قبل أيام، أحدث كتاب حول أعلى 500 جامعة على مستوى العالم، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 420 عالميًا.

واختصت مقدمة الكتاب جامعة القاهرة تقديرًا لنجاحاتها واحتفاظها بمكانة متميزة فى التصنيف الدولى، الذى يعد الأبرز على مستوى العالم، وأشارت المقدمة إلى نجاح جامعة القاهرة فى الحفاظ على دورها فى البحث العلمى وتقديم تعليم متميز وخدمة المجتمع، على الرغم من الأعداد الكبيرة التى تصل إلى ربع مليون طالب فى كليات الجامعة.

ووفق بيان صادر عن المستشار الإعلامي للجامعة فتحي عباس، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الذى تسلم نسخة منه، إن الكتاب خصص صفحة أو صفحتين لكل جامعة من الخمسمائة جامعة المصنفة عالميًا، وكان لجامعة القاهرة صفحتان فى الكتاب، تناولت تاريخها الذى امتد لأكثر من مائة عام ومواصلتها تطوير التعليم والمساهمة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع المحلى، وهى الجامعة المصرية الوحيدة التى جاءت ضمن أعلى 500 جامعة على مستوى العالم واحتفظت بمكانتها فى هذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، حتى احتلت مرتبة متميزة، وفقًا للكتاب، فى السنتين الأخيرتين.

وأشار الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة القاهرة، كما هو مذكور فى كتاب تصنيف شنغهاى، تفوقت على جامعات ذات شهرة عالمية، من بينها جامعتى ولايتى كنساس واركنسو الامريكية، والجامعة التقنية بفيينا فى النمسا، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعتى بيرجن ولودفيتش بألمانيا.

وأضاف عدلى أن هذا الكتاب الصادر عن تصنيف شنغهاى الشهير، يدلل على المكانة الجيدة لجامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية للجامعات وتقدم ترتيبها الدولى.