جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 بتصنيف شنغهاي لأعلى 500 جامعة عالميًا2017-05-25 22:26:55
أصدر تصنيف شنغهاى الصينى لأفضل 500 جامعة عالمية، قبل أيام، أحدث كتاب حول أعلى 500 جامعة على مستوى العالم، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 420 عالميًا.
واختصت مقدمة الكتاب جامعة القاهرة تقديرًا لنجاحاتها واحتفاظها بمكانة متميزة فى التصنيف الدولى، الذى يعد الأبرز على مستوى العالم، وأشارت المقدمة إلى نجاح جامعة القاهرة فى الحفاظ على دورها فى البحث العلمى وتقديم تعليم متميز وخدمة المجتمع، على الرغم من الأعداد الكبيرة التى تصل إلى ربع مليون طالب فى كليات الجامعة.
ووفق بيان صادر عن المستشار الإعلامي للجامعة فتحي عباس، قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الذى تسلم نسخة منه، إن الكتاب خصص صفحة أو صفحتين لكل جامعة من الخمسمائة جامعة المصنفة عالميًا، وكان لجامعة القاهرة صفحتان فى الكتاب، تناولت تاريخها الذى امتد لأكثر من مائة عام ومواصلتها تطوير التعليم والمساهمة فى البحث العلمى وخدمة المجتمع المحلى، وهى الجامعة المصرية الوحيدة التى جاءت ضمن أعلى 500 جامعة على مستوى العالم واحتفظت بمكانتها فى هذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، حتى احتلت مرتبة متميزة، وفقًا للكتاب، فى السنتين الأخيرتين.
وأشار الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة القاهرة، كما هو مذكور فى كتاب تصنيف شنغهاى، تفوقت على جامعات ذات شهرة عالمية، من بينها جامعتى ولايتى كنساس واركنسو الامريكية، والجامعة التقنية بفيينا فى النمسا، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعتى بيرجن ولودفيتش بألمانيا.
وأضاف عدلى أن هذا الكتاب الصادر عن تصنيف شنغهاى الشهير، يدلل على المكانة الجيدة لجامعة القاهرة فى التصنيفات العالمية للجامعات وتقدم ترتيبها الدولى.
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT