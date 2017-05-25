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تحطم طائرة حربية باكستانية اثناء مهمة تدريب ونجاة قائدها
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

تحطم طائرة حربية باكستانية اثناء مهمة تدريب ونجاة قائدها

2017-05-25 22:25:48
أ ش أ

أكد متحدث باسم سلاح الجو الباكستانى اليوم نجاة قائد الطائرة الحربية التى تحطمت فى وقت سابق بالقرب من بلدة ” ميانوالى ” الباكستانية .

ونقلت قناة “جيو ” الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية ، ان قائد الطائرة كان فى رحلة تدريب روتينية عند وقوع الحادث ، حيث تمكن من القفز منها بسلام .

ولم تتوافر - حتى الآن – اية تقارير عن اسباب تحطم الطائرة وهى من طراز ” اف – 7 بى جى ” .

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