أكد متحدث باسم سلاح الجو الباكستانى اليوم نجاة قائد الطائرة الحربية التى تحطمت فى وقت سابق بالقرب من بلدة ” ميانوالى ” الباكستانية .

ونقلت قناة “جيو ” الباكستانية فى نشرتها باللغة الانجليزية ، ان قائد الطائرة كان فى رحلة تدريب روتينية عند وقوع الحادث ، حيث تمكن من القفز منها بسلام .

ولم تتوافر - حتى الآن – اية تقارير عن اسباب تحطم الطائرة وهى من طراز ” اف – 7 بى جى ” .