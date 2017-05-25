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مطالب بإنشاء لجنة لإدارة أزمة قطاع المقاولات بمجلس النواب
سهل الدمراوى

مطالب بإنشاء لجنة لإدارة أزمة قطاع المقاولات بمجلس النواب

2017-05-25 22:19:25
محيط

الدمراوي : 2000 شركة مقاولات خارج السوق بسبب الخسائر


قال المهندس سهل الدمراوي  عضو إتحاد مقاولى التشييد والبناء ان شركات المقاولات في كارثة حقيقة، ولا تقتصر علي المستثمرين فقط ، بل تمتد إلي كافة العاملين لتصل إلي 8 إلي 10 مليون عامل في قطاع المقاولات.

وأضاف الدمراوي  عضو إتحاد مقاولى التشييد والبناء خلال كلمته امس في مؤتمر البناء والتشييد والذي نظمته جريدة عالم المال، ان معظم شركات المقاولات تعرضت لخسائر فادحة، مشيرا إلي خروج أكثر من 2000 شركة من السوق، وان معدل تسريح العمالة في ازدياد مستمر.

وطالب الدمراوي بسرعة إصدار قانون التعويضات، لحل مشاكل المستثمرين، مشيرا إلي ان الدولة لن تتحمل أية تعويضات وحدها بل ان المقاولات ستتحمل جزء كبير منها عن طريق الجمعيات العمومية وغيرها.
واقترح الدمراوي عمل لجنة تحت اسمي ” لجنة إدارة أزمة قطاع المقاولات ” تكون مكونة من نواب لجنة الإسكان بالبرلمان لبحث شكاوي وأزمات القطاع ، مشيرا إلي ان الدولة يجب ان تقف بجدية لبحث أزمة قطاع المقاولات.

ودعا الدمراوى كل من محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب، و معتز محمد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وشمس الدين محمد يوسف عضو مجلس إدارة مقاولى التشييد والبناء يوم الثلاثاء القادم، فى جلسة سحور رمضانية لمناقشة مشكلات القطاع فى إطار تكوين لجنة لإدارة الأزمة، ولتحديد معاد مع السيد رئيس مجلس الوزراء محمد إسماعيل.

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