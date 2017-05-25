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مفتي الجمهورية يكشف عن طرق إثبات رؤية هلال رمضان
المفتي شوقي علام

مفتي الجمهورية يكشف عن طرق إثبات رؤية هلال رمضان

2017-05-25 22:15:52

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن إثبات الأهلة يكون بالرؤية البصرية عن طريق اللجان المنتشرة في أنحاء الجمهورية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا».

وأضاف المفتي خلال فتوى له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية فيسبوك، ردا على سؤال يقول «ما هي طرق إثبات هلال شهر رمضان؟»، قائلًا: نلجأ إلى ذلك إذا كان الحساب الفلكي يؤيد هذا وأن يمكث الهلال في الأفق بعد الغروب مدة يمكن أن يرى من خلالها، أما إن كان الحساب الفلكي بأنه لا يمكن أن يرى فإن المحققين من العلماء ذهبوا إلى أنه لا يقبل شهادة الشهود في هذه الحالة وعليها الفتوى.

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