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أردوغان يلتقي بكبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبي
اردوغان في كلمته امام الامم المتحدة‎

أردوغان يلتقي بكبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبي

2017-05-25 22:22:44
أ ش أ

التقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم فى بروكسل مع كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبى.

ونقلت قناة “روسيا اليوم ” فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، أن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي أوضح أن موضوع حقوق الأنسان سوف يشكل محور المحادثات مع الرئيس أردوغان .

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى عبرعن شعوره بالقلق إزاء قيام تركيا بإقالة واعتقال عشرات الألاف من العاملين فى أجهزة الشرطة والجيش والخدمة المدنية بدعوى الاشتباه فى علاقاتهم برجل الدين المقيم فى المنفى فتح الله جولن والذى تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان فى يوليو الماضى .

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