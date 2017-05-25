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بيت الزكاة: 2.7 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنك المركزي
البنك المركزي المصري

بيت الزكاة: 2.7 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنك المركزي

2017-05-25 22:29:32

قال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن حجم الودائع المالية للمصريين في البنك المركزي تتخطى 2.7 تريليون جنيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدي رزق المذاع على فضائية «صدى البلد» أن إجمالي الزكاة على تلك الودائع يصل إلى 55 مليار جنيه في العام فقط.

وأوضح أن تلك الودائع منها حكومي وخاص، لافتا إلى أن بيت الزكاة ينفق أموال الزكاة على مشروعات الدولة الخدمية وتوزيعها على الفقراء والمساكين.

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