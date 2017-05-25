وصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالإيجابية.

وفي تصريحات صحافية، قال الجار الله إن منظومة مجلس التعاون صلبة وقادرة على مواجهة الظروف الصعبة بحكمة قادتها، مؤكدا أنها ستسير إلى مزيد من التطور لتحقيق الأهداف المرجوة.

وعما أثير عن سحب قطر سفراءها من بعض الدول؛ قلل الجارالله من أهميته بالقول إن ذلك لم يسمع إلا من خلال وسائل الإعلام.

ووصف الجار الله التطورات الأخيرة بـ “المؤسفة”.