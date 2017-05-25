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تونس.. القضاء العسكري يحقق في مقتل متظاهر بأحداث تطاوين
احتجاجات في تونس

تونس.. القضاء العسكري يحقق في مقتل متظاهر بأحداث تطاوين

2017-05-25 21:51:51
وكالات

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، فتح تحقيق في ملابسات مقتل الشاب أنور السكرافي، الإثنين الماضي، بعد أن صدمته سيارة أمنية في منطقة “الكامور” بمحافظة تطاوين جنوبي البلاد.

وقال الحرشاني خلال كلمة ألقاها، اليوم الخميس، أثناء زيارته لبيت الشاب الفقيد بمدينة بئر لحمر (30 كلم على مركز محافظة تطاوين) لتقديم واجب العزاء أنّ “القضاء العكسري كان حاضرًا منذ اليوم الأول وفتحنا تحقيقًا في الحادثة وسنتعامل بجدية وبصرامة مع الموضوع″.

وأضاف “سنطبق القانون وعلى كل التونسيين أن يعرفوا بأن تونس متأصلة في احترام الواجبات والدستور”.

وتعيش محافظة تطاوين منذ أكثر من شهرين على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف بشركات البترول بالصحراء التونسية .

وشهدت المحافظة، الإثنين الماضي، مواجهات كبيرة بين قوات الأمن والمحتجين ما أسفر عن مقتل الشاب أنور السكرافي وإصابة أكثر من 100 شخص.

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