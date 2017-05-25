نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو وصورًا للحظة إزاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش بالقوة ليقف في مقدمة أعضاء حلف الناتو أثناء التقاط صورة.

وأوضح مقطع الفيديو وضع ترامب يده على ذراع ماكوفيتش وإزاحته بالقوة كي يتقدم إلى الأمام ويقف بجوار الأمين العام للناتو جينز ستولتنبرج.

يُذكر، أن الجبل الأسود لم تنضم بعد لحلف الناتو، ولكنها ستصبح عضوًا رسميًّا يوم 5 يونيو المقبل.