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إصابة جندي قطري بقوات “التحالف العربي” في اليمن
قوات التحالف العربي

إصابة جندي قطري بقوات “التحالف العربي” في اليمن

2017-05-25 21:49:16
متابعات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، إصابة جندي قطري، ضمن قوات “التحالف العربي”، في اليمن.

وأكدت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع “إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء قيامه بواجبه ضمن القوات القطرية المدافعة عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت أن “النائب بندر حمد محمد المري أصيب من القوات البرية الأميرية القطرية إثر هجمة بقذائف العدو أثناء قيامه بواجبه البطولي ومن خلال مواقع القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتشارك قطر بعدد من القوات، ضمن عملية “عاصفة الحزم”، ضد مليشيات الحوثيين في اليمن ودعماً للشرعية.

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