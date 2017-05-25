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"اتصالات النواب" عن غلق المواقع الداعمة للإرهاب: "قرار صائب"
النائب احمد بدوي

"اتصالات النواب" عن غلق المواقع الداعمة للإرهاب: "قرار صائب"

2017-05-25 21:57:12
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قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرار حجب المواقع الإلكترونية التي تدعم الأفكار الإرهابية قرار صائب.

وأضاف “بدوي” في مداخلة تليفونية في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أنه تم تقديم العديد من طلبات النواب بغلق المواقع الإلكترونية التي تدعم الإرهاب إعلاميا وتنشر الأفكار التكفيرية الإرهابية وتبث الفتن والتفرقة بين صفوف الدول العربية والإسلامية.

وأوضح بدوي أنه هناك العديد من المواقع الداعمة للإرهاب مصرية الهوية ونحتاج إلى إغلاقها تمامًا، مؤكدًا أن العديد من تلك المواقع تعمل بدون الحصول على تصريح مسبق.

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