قالت هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق ، إن الإذاعة استعدت لشهر رمضان الفضيل، بعدد من البرامج الجديدة، مشيرا الى عرض حلقة عن الشيخ الشعراوي يوميا.

وأشارت سعد الدين خلال حوارها علي فضائية “الحياة” مع برنامج، “الحياة اليوم” تقديم “لبني عسل”: “انها سوف تقدم برنامج فقه المرأة، علاوة علي تقديم مسلسل ديني”.

وأكدت ان المنافسة الاذاعية شديدة ولكن القرآن الكريم تدم كل ما يجذب المستمع وتتناسب مع جميع المراحل العمرية.