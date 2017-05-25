تواصل مديريات الزراعة والتموين بعدد من محافظات الجمهورية استقبال الأقماح الموردة من قبل المزارعين بالشون والصوامع المخصصة من خلال اللجان المشكلة لاستلامها وفق المعايير التي حددتها وزارة التموين.

ففي محافظة البحيرة، أعلنت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغ 236 ألفا، و54 طن قمح.. مشددة على ضرورة الإلتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن اقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا للأسعار المعلنة.

وفي محافظة الشرقية، صرح وكيل وزارة الزراعة علاء عفيفي، إنه تم توريد 433 ألفا و462 طنا بما يعادل 2 مليون، و 900 ألف، و152 أردبا من الأقماح.. موضحا أنه تم الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح وقدرها 381 ألفا و492 فدانا.

وفي محافظة دمياط، أعلنت مديرية الزراعة أن جملة ما تم حصاده من محصول القمح حتى اليوم بلغ 24 ألفا و500 فدان..وأن اجمالي ما تم توريده 28 ألفا، و14 طنا و488 إردبا من القمح وأن ماوصل منها إلى بنك التنمية الزراعى 152 ألفا، و14 طنا و986 إردبا، وماوصل منها إلى المطاحن 12 ألفا، و799 طنا و502 أردب.

وفي محافظة قنا، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر ، إن تم توريد حتى اليوم 123 ألفا و 9 أطنان و 859 كيلو جراما من محصول القمح إلى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة .

وفي محافظة كفرالشيخ، قال المتحدث الرسمي لمديرية التموين عادل الهابط، إن ما تم توريده منذ بداية موسم وحتى اليوم ، بلغ 174 ألفا، و886 طنا و886 كيلوجرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة.

وفي محافظة الغربية ، أكد المحافظ اللواء احمد ضيف صقر، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغ 182 ألف طن قمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها وهي 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.

وفي الدقهلية، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم بجميع الشون والصوامع بأنحاء المراكز والمدن والقرى بلغ 216 ألف طن.

وفي محافظة المنيا، أعلن المحافظ عصام البديوى عن فتح شونة مطاى ابتداء من السبت القادم لإستقبال محصول القمح لهذا الموسم وذلك تيسيراً على المواطنين من الفلاحين والمزارعين في توريد محصول القمح الخاص بهم وتوفيراً للوقت والجهد.