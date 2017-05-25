تواصل توريد القمح إلى الشون والصوامع بجميع المحافظات2017-05-25 21:48:48
تواصل مديريات الزراعة والتموين بعدد من محافظات الجمهورية استقبال الأقماح الموردة من قبل المزارعين بالشون والصوامع المخصصة من خلال اللجان المشكلة لاستلامها وفق المعايير التي حددتها وزارة التموين.
ففي محافظة البحيرة، أعلنت المحافظ المهندسة نادية عبده أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغ 236 ألفا، و54 طن قمح.. مشددة على ضرورة الإلتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن اقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا للأسعار المعلنة.
وفي محافظة الشرقية، صرح وكيل وزارة الزراعة علاء عفيفي، إنه تم توريد 433 ألفا و462 طنا بما يعادل 2 مليون، و 900 ألف، و152 أردبا من الأقماح.. موضحا أنه تم الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح وقدرها 381 ألفا و492 فدانا.
وفي محافظة دمياط، أعلنت مديرية الزراعة أن جملة ما تم حصاده من محصول القمح حتى اليوم بلغ 24 ألفا و500 فدان..وأن اجمالي ما تم توريده 28 ألفا، و14 طنا و488 إردبا من القمح وأن ماوصل منها إلى بنك التنمية الزراعى 152 ألفا، و14 طنا و986 إردبا، وماوصل منها إلى المطاحن 12 ألفا، و799 طنا و502 أردب.
وفي محافظة قنا، قال مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين علي محمود جابر ، إن تم توريد حتى اليوم 123 ألفا و 9 أطنان و 859 كيلو جراما من محصول القمح إلى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة .
وفي محافظة كفرالشيخ، قال المتحدث الرسمي لمديرية التموين عادل الهابط، إن ما تم توريده منذ بداية موسم وحتى اليوم ، بلغ 174 ألفا، و886 طنا و886 كيلوجرام قمح، موضحًا أن هناك لجان متابعة من قبل المديرية، على مدار الساعة.
وفي محافظة الغربية ، أكد المحافظ اللواء احمد ضيف صقر، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغ 182 ألف طن قمح من إجمالي المساحة التي تم حصادها وهي 135 ألفا و930 فدانا بتقاوي القمح ذات الإنتاجية المرتفعة والمقاومة للأمراض.
وفي الدقهلية، أعلن المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم بجميع الشون والصوامع بأنحاء المراكز والمدن والقرى بلغ 216 ألف طن.
وفي محافظة المنيا، أعلن المحافظ عصام البديوى عن فتح شونة مطاى ابتداء من السبت القادم لإستقبال محصول القمح لهذا الموسم وذلك تيسيراً على المواطنين من الفلاحين والمزارعين في توريد محصول القمح الخاص بهم وتوفيراً للوقت والجهد.
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان - محيطThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT