دخلت شدوى عصام الحضري، في نوبة من الضحك المتواصل بمجرد مشاهدتها فيديو لخطيبها اللاعب محمود كهربا وهو يرقص بطريقة غريبة.

وكانت الإعلامية منى الشاذلي قد عرضت في برنامجها “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “cbc” مقطع فيديو للاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود كهربا وهو يرقص بطريقة كوميدية أثناء استضافته هو وشدوى عصام الحضري التي طلب الزواج منها مؤخرا.