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نقيب الصحفيين: كلمة الرئيس السيسي في الرياض "زلزال" هز أركان قطر
عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين: كلمة الرئيس السيسي في الرياض "زلزال" هز أركان قطر

2017-05-25 21:42:42
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علق عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، على أزمة التصريحات القطرية التي أطلقها الأمير تميم وتم التراجع عنها بإعلان أن هناك اختراقا للوكالة القطرية بقوله إن كل الملابسات تشير إلى أن تلك التصريحات تصريحات رسمية تم عرضها على الوكالة الرسمية والتليفزيون الرسمي القطري، إضافة إلى أن السياسات القطرية تؤكد أن تلك التصريحات حقيقية.

واكد سلامة، في حواره مع برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار” أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض الأخيرة كانت من أقوى الكلمات التي ألقاها الرئيس السيسي، والتي أصاب فيها كبد الحقيقة، وكان النتيجة المباشرة لهذه الكلمة أن انقلبت الأمور رأسا على عقب، وأدركت دول الخليج أن قطر لها دورا تخريبيا في المنطقة وتستهدف الإضرار بدول الخليج.

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