 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 10:16 مساءً
روابط سريعة
الإسماعيلى ووادى دجلة «حبايب» فى الدورى الممتاز
الاسماعيلي

الإسماعيلى ووادى دجلة «حبايب» فى الدورى الممتاز

2017-05-25 21:46:12

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاسماعيلى مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اطار منافسات الاسبوع ال30 من مسابقة الدورى الممتاز.
وبهذا التعادل ، ارتفع رصيد الاسماعيلى إلى 42 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى ، كما ارتفع رصيد وادى دجلة إلى 37 نقطة في المركز ال11.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3