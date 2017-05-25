تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاسماعيلى مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اطار منافسات الاسبوع ال30 من مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذا التعادل ، ارتفع رصيد الاسماعيلى إلى 42 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدورى ، كما ارتفع رصيد وادى دجلة إلى 37 نقطة في المركز ال11.