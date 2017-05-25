كتب طاقم بسلاح الجو الملكي البريطاني رسالة تحمل صورة “قلب” مع كلمة “الحب من مانشستر” على صاروخ في طريقه لقصف أهداف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، فإن سلاح الجو الملكي أكد اليوم صحة الرسالة نافيًا ادعاء أنها مجرد شائعة.

ويُقال إن الضربة الجوية ضد أهداف لداعش، ردًا على الهجوم الإرهابي في مانشستر الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وقال مصدر للصحيفة: “معنى الرسالة مفهوم في ظل هذه الظروف”.