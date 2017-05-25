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الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد إيران
مجلس الشيوخ الامريكي

الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد إيران

2017-05-25 21:36:44
أ ش أ

وافقت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الخميس على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات جديدة ضد ايران بسبب برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وذكرت قناة “برس تى فى” الايرانية ان مشروع القانون حظى بموافقة 18 مقابل اعتراض 3 من اعضاء اللجنة الفرعية ، حيث يستلزم الحصول أيضا على موافقة مجلس الشيوخ بالكامل فضلا عن تأييد مجلس النواب وتصديق الرئيس الامريكى دونالد ترامب لكى يخرج فى النهاية فى صورة قانون ملزم .

وأشار مشروع القانون إلى أن هذه العقوبات الجديدة تأتى ردا على برنامج الصواريخ الباليستية الايراني ودعم طهران للجماعات المسلحة وانتهاكات حقوق الأنسان.

وكان 14 عضوا من الجمهوريين والديمقراطيين فى مجلس الشيوخ قد قدموا مشروع القانون فى الثالث والعشرين من شهر مارس الماضى.

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