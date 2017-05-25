أعلن نادي مانشستر سيتي، بعد موسمه المخيب الذي خرج فيه خالي الوفاض من التتويج بأي لقب، الخميس، الاستغناء، عن 4 لاعبين من الفريق.

واللاعبون، هم: الجناح الإسباني خيسوس نافاس، بطل العالم مع “لاروخا” في 2010، وأوروبا في 2012، والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، والثنائي الفرنسي بكاري سانيا، وجايل كليشي.

كان نافاس، شارك مع “السيتيزنز” منذ انضمامه من صفوف إشبيلية، صيف 2013، بـ123 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 4 أهداف، بالإضافة إلى أكثر من 50 مباراة، في جميع المسابقات الأخرى.

ولعب نافاس، 31 عامًا، دورًا هامًا، في تتويج الفريق بلقب البريميير ليج، بأول مواسمه بإنجلترا، وهو الموسم الذي حقق فيه الفريق أيضًا لقب كأس رابطة المحترفين، قبل أن يفوز بنفس البطولة، العام الماضي.

وأوضح تشيكي بيجريستين، المدير الرياضي بالنادي، أن “النادي تشرَّف بالعمل مع خيسوس”، وأبرز “عمله الجاد، وتفانيه، واحترافيته، ورغبته الشديدة في الفوز دائمًا”.

وأشار في بيان “كما أظهر لنا إمكانياته المتعددة في العديد من المناسبات على مدار الموسم، والقيام بدور كبير في مركز الظهير. أتمنى له حظًا طيبًا في خطوته المقبلة”.

كان النادي، أعلن اليوم أيضًا عن رحيل كل من الفرنسي جايل كليشي، الذي انضم للمان سيتي، صيف 2011 قادما من أرسنال، والحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو، 35 عامًا.

وارتدى كاباييرو، قميص مان سيتي، صيف 2014 قادمًا من مالاجا الإسباني؛ حيث شارك خلال تلك الفترة في 48 مباراة، 27 منها في الموسم المنقضي، تحت قيادة جوارديولا.

وفيما يتعلق بالظهير الأيمن، الفرنسي سانيا، فقد انضم للفريق في يوليو/تموز عام 2014 قادما من أرسنال، وخلال مواسمه الثلاثة مع الفريق خاض 85 مباراة، 50 منها كأساسي، بالدوري الإنجليزي.

وقال المدافع الفرنسي: “كان شرفًا كبيرًا لي أن ألعب في هذا النادي. لقد استمتعت بكل دقيقة لي في مسيرتي مع السيتي، وسأظل أتذكره بحب شديد”.

وأضاف “أردت شكر الجميع من عاملين، وإداريين، ولاعبين، وجماهير بجعل كل هذه السنوات لا تنسى بالنسبة لي”.

كان النادي، أعلن الأسبوع الماضي أيضًا، عن رحيل مدافعه، وأحد قادة الفريق، الأرجنتيني بابلو زاباليتا، نهاية الموسم الجاري، بعد 9 مواسم، دافع خلالها عن ألوان النادي.

وانضم المدافع الدولي للسيتي، صيف 2008 قادمًا من إسبانيول، وخاض خلال تلك الفترة 332 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق خلالها لقبين في البريميير ليج في 2012، و2014.

كما حقق لقبين بكأس الرابطة بـ2014، و2016، ولقب وحيد بكأس إنجلترا في 2011، ومثله في كأس الدرع الخيرية في 2012.