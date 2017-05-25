نشر في الساعات الأخيرة عدد من المواقع الإخبارية أخبارا تروج لشائعات تردد أنه تم ضبط تاجر مخدرات في مقر نادي الزمالك، وهذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، حيث لم يحدث مثل تلك الواقعة داخل مقر النادي في عهد مجلس المستشار مرتضى منصور.

ويؤكد نادي الزمالك قلعة الوطنية والكرامة أنه سيظل دائما وأبدا أكبر مؤسسة رياضية وتربوية رغم المحاولات الرخيصة من محمد الأمين وصبيانه لتشويه صورة النادي.

ويهيب نادي الزمالك بوسائل الإعلام تحري الدقة واستقصاء الأخبار من مصادرها الرسمية، حيث سيلجأ النادي إلى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الترديدات.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك العديد من أفراد الأمن المنتشرين في مقر نادي الزمالك بخلاف الموجودين على البوابات ولا يتم السماح لأحد بدخول مقر النادي دون التأكد من هويته، وكل ما تردد حول حدوث الواقعة شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي ضوء ما تم رصده سيتم تحريك دعوى قضائية ضد مروجي الشائعات، ويؤكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يقف صامتاً أمام من يسعى لتدمير استقرار النادي، وسيتصدى للمتجاوزين بكل حزم.