بيسة حسني: سعيدة بانجازات ملوك الصالات2017-05-25 21:30:45
أبدت بيسة حسني، رئيس جهاز كرة اليد بنات، سعادتها بالتواجد في حفل «ملوك الصالات» والذي يعبر عن موقف إيجابي في دعم النشاط الرياضي وكافة الألعاب الفردية والجماعية بالنادي خلال الفترة الحالية.
ووجهت بيسة حسني الشكر، لكيان النادي الأهلي، الذي هو السبب الأكبر في هذه الإنجازات التي تحققها فرق النادي، وكذلك المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكامل زاهر، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جميعا على هذا الدعم الكبير الذي يقدموه لازدهار كافة فرق النادي وتربعها على عرش المسابقات المحلية والقارية.
وأشارت إلى أن الأهلي قدم موسمًا رائعًا ومميزا، بالرغم من كل هذه الإصابات التي عانت منها كل فرق النادي، ومع ذلك استطاعوا بالمثابرة والعزيمة وروح الأهلي التربع على عرش البطولات.
وأكدت حسني أن أمنيتها الكبرى هي تحقيق لقب إفريقيا لسيدات اليد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما تعمل من خلاله في مرحلة إعداد وتأهيل لكافة فرق اليد بالأهلي.
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