يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعد غد السبت، اجتماعا مع عدد من المحافظين وبحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لاستكمال ولمتابعة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها.

وكان مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير قد تم خلال التأكيد على ضرورة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة على كل من يقوم بالتعدى على اراضى الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخرى.