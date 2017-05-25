مرصد الكهرباء: 11760 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم2017-05-25 21:37:53
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 11760 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الخميس 26500 ميجاوات، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، والتي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18850 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السابعة مساء، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب توفر الكهرباء.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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