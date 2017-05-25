رئيس الأهلي: حققنا انجازاً لم يحدث من قبل

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تعد أول نادٍ يفوز بكئوس قارية لثلاث لعبات مختلفة فى موسم واحد، مشيرا إلى انه كما تسلم راية الاهلي مرفوعة يتمنى أن يسلمها عالية كما كانت.

وقال طاهر فى تصريحاته خلال حفل النادي الأهلي لتكريم الفرق الجماعية بفرع الشيخ زايد أنه لا يمكن لحدث كبير مثل هذا الحفل أن يتم ويحدث إلا فى كيان النادي الأهلي ،موجها الشكر لكل اللاعبين بالنادي والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي”.

وأكمل أن الأهلي يفرض شخصيته دائمًا فى جميع البطولات بكيانه واسمه.