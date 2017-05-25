 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 10:16 مساءً
روابط سريعة
رئيس الأهلي: حققنا انجازاً لم يحدث من قبل
محمود طاهر رئيس النادي اﻻهلي

رئيس الأهلي: حققنا انجازاً لم يحدث من قبل

2017-05-25 21:28:57
محيط - أحمد عبد الخالق

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تعد أول نادٍ يفوز بكئوس قارية لثلاث لعبات مختلفة فى موسم واحد، مشيرا إلى انه كما تسلم راية الاهلي مرفوعة يتمنى أن يسلمها عالية كما كانت.

وقال طاهر فى تصريحاته خلال حفل النادي الأهلي لتكريم الفرق الجماعية بفرع الشيخ زايد أنه لا يمكن لحدث كبير مثل هذا الحفل أن يتم ويحدث إلا فى كيان النادي الأهلي ،موجها الشكر لكل اللاعبين بالنادي والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي”.

وأكمل أن الأهلي يفرض شخصيته دائمًا فى جميع البطولات بكيانه واسمه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3