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شركات التمويل العقاري تبدأ رسميا تمويل إسكان محدودي الدخل
وحدات مشروع اﻻسكان اﻻجتماعي ـ عقارات

شركات التمويل العقاري تبدأ رسميا تمويل إسكان محدودي الدخل

2017-05-25 21:55:21
محيط

أخيرا وبعد مرور أكثر من عام على قرار البنك المركزي في فبراير 2016 بتعديل شروط مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، والسماح لشركات التمويل العقاري بالاستفادة من المبادرة، أطلقت شركة إعادة التمويل العقاري والبنك المركزى البرنامج الخاص بالمبادرة لتفتح الباب رسميا للشركات بالدخول في المبادرة وتمويل محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة مخفضة.

وأكد حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، على بدء تفعيل مشاركة شركات التمويل العقاري في مبادرة البنك المركزي منذ اسبوعين لدعم التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7 و8%.

وقال، حسن حسين في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي وافق على السماح لشركات التمويل العقاري للاستفادة من المبادرة، والشركة ستشارك في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أهمية المبادرة في انعاش قطاع التمويل العقاري وننتظر قرار البنك المركزي بإطلاق الشريحة الثانية للمبادرة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزى أطلق في فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقارى.

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