قال الإعلامي جابر القرموطي، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، علق في رسالة هاتفية، على الأخبار التي تم نشرها حول صدور قرار بعودة السفير المصري بدر عبد العاطي سفيرنا في ألمانيا إلى مصر أول يونيو القادم.

وأضاف القرموطى في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن أبوزيد لم يرد على الاتصالات بشأن الاستفسار حول صحة تلك الأنباء ولكنه اكتفى بالرد في رسالة هاتفية قال فيها:”إيه الكلام الفارغ ده”.

ولفت القرموطي، الى أنه منذ أسبوع تقريبا كانت هناك أنباء عن تورط بدر عبد العاطي في بعض المشاكل بألمانيا، ولكن وزارة الخارجية نفت ذلك الأمر تماما، ولكن عادت الأنباء حول عودة السفير المصري و5 دبلوماسيين موجودين في ألمانيا على خلفية تلك المشكلات.