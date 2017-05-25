بلاغ للنائب العام يتهم عضو مجمع البحوث الإسلامية بتكدير السلم2017-05-25 21:27:30
تقدمت المحامية غادة مصطفى المنسقة القانونية لحملة “لا” لقانون الأسرة ببلاغ اليوم الخميس، للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، يتهمه بتكدير السلم العام والسب والقذف.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 6428 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أثناء عرض برنامج “كلام تاني” المذاع على قناة دريم في 18 مايو 2017، قام الدكتور عبد الله النجار بعمل مداخلة تليفونية لإعطاء رأيه الديني حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه شن هجومًا شرسًا على الآباء، وذلك عندما عرض عليه أحد الحضور فتوى صادرة من دار الإفتاء بشرعية الاستضافة وأنها حق للأب لتمكينه من رعاية الأبناء، وإحدى هذه الفتاوي تخص الدكتور نشأت أحمد الهادى صادرة في 17 أبريل الماضي، وبرقم متسلسل 656199، متهمًا الآباء بتزوير الفتاوي واختلاقها دون إعطاء الفرصة لأحد الحضور بعرضها عليه للتأكد من صحتها، مما يعتبر قذفًا.
وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه واصل هجومه على الآباء، وإشاعته بيانات كاذبة لا تمت للواقع بصلة، ولم یأتِ بدليل على صحتها، مؤكدًا أن الآباء الذین يقومون برفع دعاوى رؤیة لأبنائهم ما هي إلا طريقة من طرقهم للكيد بالأم وذلك على خلاف الواقع، حيث امتلأت أروقة محاكم الأسرة بالعديد من دعاوي الرؤية من آباء تم حرمانهم من رؤية صغارهم بدون وجه حق وكذلك قرر في إجابته على سؤال لإحدى الحاضرات إن سن الحضانة هو فقط (خمسة عشر عامًا) بالإجماع، وهذا یعد من الأخبار والبيانات الكاذبة، مما يعتبر تكدير للسلم العام.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق معه بتهم السب والقذف وتكدير السلم العام بإذاعة بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها بث الرعب وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وايقافه عن العمل ومنعه من الظهور في الفضائيات لحين الانتهاء من التحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
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